В штате Нью-Йорк автомобиль въехал в фасад ресторана: три человека госпитализированы

Новости США. Обстоятельства крупного происшествия устанавливают правоохранители в американском штате Нью-Йорк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Обстоятельства крупного происшествия устанавливают правоохранители в американском штате Нью-Йорк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе Мамаронек автомобиль въехал в фасад ресторана. Несколько человек пострадали. Троих медики были вынуждены госпитализировать. На месте продолжают работать полиция и медики. Сведений о водителе, совершившем наезд, пока нет.