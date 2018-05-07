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В штате Нью-Йорк автомобиль въехал в фасад ресторана: три человека госпитализированы

07 мая 2018 12:47
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Новости США. Обстоятельства крупного происшествия устанавливают правоохранители в американском штате Нью-Йорк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штате Нью-Йорк автомобиль въехал в фасад ресторана: три человека госпитализированы-1

В городе Мамаронек автомобиль въехал в фасад ресторана. Несколько человек пострадали. Троих медики были вынуждены госпитализировать. На месте продолжают работать полиция и медики. Сведений о водителе, совершившем наезд, пока нет.

# Авария в США # Фотофакт

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