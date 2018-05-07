В Китае задержали женщину, усыновившую 118 детей

Новости Китая. Ее подозревают в шантаже, вымогательстве, присвоении финансов, нарушении общественного порядка и даже в похищении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее частный детский дом власти постановили закрыть, поскольку учреждение не прошло ежегодную обязательную проверку. Более половины ребят из приюта забрали местные социальные службы. Полиция взяла образцы крови, а также отпечатки пальцев детей, чтобы провести проверку по базе данных пропавших.