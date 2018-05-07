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В Китае задержали женщину, усыновившую 118 детей

07 мая 2018 12:40
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Новости Китая. Ее подозревают в шантаже, вымогательстве, присвоении финансов, нарушении общественного порядка и даже в похищении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае задержали женщину, усыновившую 118 детей-1

Ее частный детский дом власти постановили закрыть, поскольку учреждение не прошло ежегодную обязательную проверку. Более половины ребят из приюта забрали местные социальные службы. Полиция взяла образцы крови, а также отпечатки пальцев детей, чтобы провести проверку по базе данных пропавших.

# Необычное # Фотофакт

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