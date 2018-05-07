Троих горняков разыскивают в шахте Софиевка после мощного взрыва

Уже почти сутки специалистам не удается обнаружить троих горняков, которые пропали здесь после мощнейшего взрыва. Под землей в момент ЧП находились 250 человек. После эвакуации не досчитались семерых. Позже на поверхность были подняты тела двоих погибших и двоих раненых шахтеров. Работы на глубине осложняются высоким содержанием метана в воздухе.