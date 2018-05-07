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Троих горняков разыскивают в шахте Софиевка после мощного взрыва

07 мая 2018 12:37
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Новости Польши. Поисково-спасательные работы ведутся в шахте Софиевка на юге Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Троих горняков разыскивают в шахте Софиевка после мощного взрыва-1

Уже почти сутки специалистам не удается обнаружить троих горняков, которые пропали здесь после мощнейшего взрыва. Под землей в момент ЧП находились 250 человек. После эвакуации не досчитались семерых. Позже на поверхность были подняты тела двоих погибших и двоих раненых шахтеров. Работы на глубине осложняются высоким содержанием метана в воздухе.

# Пропавшие люди # Фотофакт

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