Мошенники похитили данные платёжных карт 380 тысяч клиентов британской авиакомпании

Новости Великобритании. Данные платежных карт 380 тысяч клиентов британской авиакомпании оказались в руках мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личные сведения были похищены у пассажиров, которые бронировали билеты с 21 августа по 5 сентября через сайт и мобильное приложение. По словам British Airways, недоработки, которые позволили злоумышленникам выкрасть данные, уже устранены.

По факту инцидента проводится срочное расследование.