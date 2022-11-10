Моравецкий: Польша увеличит военный бюджет до 4% ВВП

Новости Польши. Польша в 2023 году увеличит военный бюджет до 4 % ВВП. Об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он пообещал, что в 2023-м государство потратит около 21,5 миллиарда долларов на модернизацию Вооруженных сил. Хотя эта сумма может достичь и 28 миллиардов долларов. Из них часть пойдет на закупку иностранного вооружения. По словам премьера, страна приняла амбициозный бюджет, который поможет сохранить безопасность Польши. Стоит отметить, что ранее министр обороны заявил, что польские войска станут самыми сильными среди европейских стран-участниц НАТО.