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Динозавр Фрэнки обратился к участникам саммита ООН – он предупреждает о всемирном потеплении

10 ноября 2022 13:10
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С предупреждением об опасности всемирного потепления. Динозавр по имени Фрэнки обратился к участникам международного климатического саммита, проходящего под эгидой Организации Объединенных Наций в Шарм-эш-Шейхе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Динозавр Фрэнки обратился к участникам саммита ООН – он предупреждает о всемирном потеплении-1

Это ранее известный персонаж, который год назад выступил и с трибуны ООН. Его роль – напомнить власть имущим о приближении вымирания планеты из-за изменения климата.  

Динозавр Фрэнки обратился к участникам саммита ООН – он предупреждает о всемирном потеплении-4

На этот раз тираннозавр привлекал внимание журналистов в медиацентре, расположенном в синей зоне конгресс-холла, где проходит конференция ООН по изменению климата. Табличка с надписью на шее Фрэнки гласит: «Нужны срочные меры по борьбе с изменением климата».  

# ООН # Фотофакт

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