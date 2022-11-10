Динозавр Фрэнки обратился к участникам саммита ООН – он предупреждает о всемирном потеплении

С предупреждением об опасности всемирного потепления. Динозавр по имени Фрэнки обратился к участникам международного климатического саммита, проходящего под эгидой Организации Объединенных Наций в Шарм-эш-Шейхе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ранее известный персонаж, который год назад выступил и с трибуны ООН. Его роль – напомнить власть имущим о приближении вымирания планеты из-за изменения климата.