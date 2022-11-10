Динозавр Фрэнки обратился к участникам саммита ООН – он предупреждает о всемирном потеплении
С предупреждением об опасности всемирного потепления. Динозавр по имени Фрэнки обратился к участникам международного климатического саммита, проходящего под эгидой Организации Объединенных Наций в Шарм-эш-Шейхе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это ранее известный персонаж, который год назад выступил и с трибуны ООН. Его роль – напомнить власть имущим о приближении вымирания планеты из-за изменения климата.
На этот раз тираннозавр привлекал внимание журналистов в медиацентре, расположенном в синей зоне конгресс-холла, где проходит конференция ООН по изменению климата. Табличка с надписью на шее Фрэнки гласит: «Нужны срочные меры по борьбе с изменением климата».