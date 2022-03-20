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Конашенков: российские вооружённые силы прорвали оборону батальона «Айдар» и вышли на рубеж Шахтёрское – Новоукраинка

20 марта 2022 08:18
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Ситуация в Украине остается одной из главных тем мировой информационной повестки. Наиболее сложная обстановка в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Конашенков: российские вооружённые силы прорвали оборону батальона «Айдар» и вышли на рубеж Шахтёрское – Новоукраинка-1

Херсон, в котором ранее разрушили около 70 домов, постепенно возвращается к привычной жизни. После того как контроль здесь установили российские вооруженные силы, в городе снова начал работу общественный транспорт, открылись два продуктовых рынка. Тем не менее российская сторона продолжает поддерживать Херсон. Его жителям доставили более 75 тонн гуманитарного груза. В Минобороны России также сообщили о создании координационного штаба по гуманитарному реагированию. Его основные задачи: помощь населению, эвакуация мирных жителей Украины и иностранных граждан.  

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Конашенков: российские вооружённые силы прорвали оборону батальона «Айдар» и вышли на рубеж Шахтёрское – Новоукраинка-4

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:  
Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона «Айдар» и, продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское – Новоукраинка. Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. Группировка Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожила до роты из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника. Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанска и уничтожает разрозненные группы националистов, отступивших из города Рубежное.  

Конашенков: российские вооружённые силы прорвали оборону батальона «Айдар» и вышли на рубеж Шахтёрское – Новоукраинка-7

Тем временем в вопросах мирного урегулирования ситуации появились новые интересные детали. Власти западных государств считают, что руководители Украины дают неясные и противоречивые сигналы относительно хода переговоров с Россией, ряд государств НАТО опасаются, что Киев пойдет на слишком большие уступки.  

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# Международная политика # Игорь Конашенков # Фотофакт

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