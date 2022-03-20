Конашенков: российские вооружённые силы прорвали оборону батальона «Айдар» и вышли на рубеж Шахтёрское – Новоукраинка

Ситуация в Украине остается одной из главных тем мировой информационной повестки. Наиболее сложная обстановка в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация в Украине остается одной из главных тем мировой информационной повестки. Наиболее сложная обстановка в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Херсон, в котором ранее разрушили около 70 домов, постепенно возвращается к привычной жизни. После того как контроль здесь установили российские вооруженные силы, в городе снова начал работу общественный транспорт, открылись два продуктовых рынка. Тем не менее российская сторона продолжает поддерживать Херсон. Его жителям доставили более 75 тонн гуманитарного груза. В Минобороны России также сообщили о создании координационного штаба по гуманитарному реагированию. Его основные задачи: помощь населению, эвакуация мирных жителей Украины и иностранных граждан.
«Молодые люди, страшные, в наколках». В Мариуполе продолжаются бои после отказа украинских военных сложить оружие (здесь подробности).
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона «Айдар» и, продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское – Новоукраинка. Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. Группировка Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожила до роты из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника. Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанска и уничтожает разрозненные группы националистов, отступивших из города Рубежное.
Тем временем в вопросах мирного урегулирования ситуации появились новые интересные детали. Власти западных государств считают, что руководители Украины дают неясные и противоречивые сигналы относительно хода переговоров с Россией, ряд государств НАТО опасаются, что Киев пойдет на слишком большие уступки.
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