Конашенков: российские вооружённые силы прорвали оборону батальона «Айдар» и вышли на рубеж Шахтёрское – Новоукраинка

Ситуация в Украине остается одной из главных тем мировой информационной повестки. Наиболее сложная обстановка в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Херсон, в котором ранее разрушили около 70 домов, постепенно возвращается к привычной жизни. После того как контроль здесь установили российские вооруженные силы, в городе снова начал работу общественный транспорт, открылись два продуктовых рынка. Тем не менее российская сторона продолжает поддерживать Херсон. Его жителям доставили более 75 тонн гуманитарного груза. В Минобороны России также сообщили о создании координационного штаба по гуманитарному реагированию. Его основные задачи: помощь населению, эвакуация мирных жителей Украины и иностранных граждан. «Молодые люди, страшные, в наколках». В Мариуполе продолжаются бои после отказа украинских военных сложить оружие (здесь подробности).