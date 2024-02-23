Поляки переходят в режим жёсткой экономии

Евроцентричная политика польских властей погружает страну в экономический кризис, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расплачиваться приходится простым гражданам, которые, по сути, стали заложниками ситуации.

Поляки вынужденно переходят в режим жесткой экономии. Сокращают траты даже на продукты питания. Средние расходы на еду за год увеличились на четверть. Рост демонстрирует и стоимость коммунальных услуг, в частности, заметно подорожала электроэнергия. Список дополняют связь, интернет, косметические процедуры. При этом, как показывают данные статистики, покупательская способность, напротив, неуклонно снижается.