Молдова на пороге мощного энергокризиса

Новый год – новые ограничения. Молдова входит в 2025-й в режиме жесткой экономии. Страна на пороге мощного энергокризиса. Уже 1 января российская компания прекратит поставки газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято из-за очередного отказа молдавской стороны урегулировать задолженность. Кишинев так и не смог рассчитаться за поставки топлива, поэтому теперь в республике ограничили потребление ресурсов. Так, граждан просят не пользоваться лифтами и эскалаторами в часы пик. Время подсветки зданий тоже пересмотрят. Напомним, что с 16 декабря в Молдове введено чрезвычайное положение в энергетическом секторе на 60 дней. А власти умышленно бездействуют, заявляя, что не признают никаких долгов.