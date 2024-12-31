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Молдова на пороге мощного энергокризиса

31 декабря 2024 07:48
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Новый год – новые ограничения. Молдова входит в 2025-й в режиме жесткой экономии. Страна на пороге мощного энергокризиса. Уже 1 января российская компания прекратит поставки газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдова на пороге мощного энергокризиса-2

Решение принято из-за очередного отказа молдавской стороны урегулировать задолженность. Кишинев так и не смог рассчитаться за поставки топлива, поэтому теперь в республике ограничили потребление ресурсов. Так, граждан просят не пользоваться лифтами и эскалаторами в часы пик. Время подсветки зданий тоже пересмотрят. Напомним, что с 16 декабря в Молдове введено чрезвычайное положение в энергетическом секторе на 60 дней. А власти умышленно бездействуют, заявляя, что не признают никаких долгов.

# Газ # Экономический кризис # Кризис в ЕС

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