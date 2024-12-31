В Турции задержали банду мошенников – по громкому делу арестованы 12 человек

В Турции задержали банду мошенников, которые зарабатывали на обмане туристов. Сумма «улова» оценивается в 60 миллионов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По громкому делу арестованы 12 человек. Операция по задержанию подозреваемых проводилась в девяти турецких провинциях, включая Стамбул. Схема работала без сбоев. Преступники размещали поддельные объявления о сдаче в аренду бунгало-отелей, получая деньги за несуществующие бронирования. В результате пострадали сотни туристов, отмечают СМИ.