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В Турции задержали банду мошенников – по громкому делу арестованы 12 человек

31 декабря 2024 07:34
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В Турции задержали банду мошенников, которые зарабатывали на обмане туристов. Сумма «улова» оценивается в 60 миллионов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции задержали банду мошенников – по громкому делу арестованы 12 человек-2

По громкому делу арестованы 12 человек. Операция по задержанию подозреваемых проводилась в девяти турецких провинциях, включая Стамбул. Схема работала без сбоев. Преступники размещали поддельные объявления о сдаче в аренду бунгало-отелей, получая деньги за несуществующие бронирования. В результате пострадали сотни туристов, отмечают СМИ.

# Мошенничество # Новости Турции

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