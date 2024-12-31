Макрон и Шольц заняли первые места в антирейтинге политиков по мнению издания Politico

Среди достижений Шольца, разумеется, в кавычках, – крах правящей коалиции и увольнение нескольких министров. Позже он и сам получил вотум недоверия от Бундестага и теперь попытается переизбраться на занимаемый пост. Новые выборы в ФРГ пройдут в начале 2025 года. Не лучше стал уходящий 2024-й и для Макрона. Глава Франции пережил развал правительства дважды. Жители требуют досрочных выборов президента, но лидер Пятой республики намерен защищать ее интересы до последнего, заявил он сам. А вот проголосовать за кого-либо из оппонентов Макрона французы смогут не раньше 2027-го.