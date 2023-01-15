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На Жутком карнавале в Северной Македонии изгоняли злых духов 2022 года

15 января 2023 09:38
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Один из самых громких праздников отметили на Балканах. В Северной Македонии состоялся Жуткий карнавал, который устраивают почти полторы тысячи лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Жутком карнавале в Северной Македонии изгоняли злых духов 2022 года-1

Его участники изгоняли злых духов прошлого года в надежде на самое хорошее в 2023-м. В современном воплощении праздника используются костюмы, вдохновленные поп-культурой, или сатирические реконструкции текущих событий.  

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# Карнавал # Фотофакт

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