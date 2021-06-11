4 месяца тюрьмы и 14 – условного срока. Во Франции вынесли приговор мужчине, который ударил Макрона

Новости Франции. 4 месяца тюремного заключения и 14 месяцев условного срока – такой приговор вынес французский суд мужчине за пощечину Макрону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. 4 месяца тюремного заключения и 14 месяцев условного срока – такой приговор вынес французский суд мужчине за пощечину Макрону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение 5 лет обвиняемому запрещено владеть оружием и занимать какие-либо госдолжности. Кроме того, на протяжении 3 лет он будет ограничен в гражданских правах.
Вердикт суда может быть обжалован. Прокуратура требовала для подозреваемого 1,5 года лишения свободы.
Скандальный инцидент произошел в ходе поездки Эммануэля Макрона в департамент Дром. Французский лидер подошел к местным жителям, затем протянул руку одному из них. Мужчина, выкрикивая лозунг сторонников монархии, ответил ударом по щеке президента. Позже он заявил, что это решение было спонтанным.