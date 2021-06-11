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4 месяца тюрьмы и 14 – условного срока. Во Франции вынесли приговор мужчине, который ударил Макрона

11 июня 2021 08:43
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Новости Франции. 4 месяца тюремного заключения и 14 месяцев условного срока – такой приговор вынес французский суд мужчине за пощечину Макрону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 месяца тюрьмы и 14 – условного срока. Во Франции вынесли приговор мужчине, который ударил Макрона-1

В течение 5 лет обвиняемому запрещено владеть оружием и занимать какие-либо госдолжности. Кроме того, на протяжении 3 лет он будет ограничен в гражданских правах.

4 месяца тюрьмы и 14 – условного срока. Во Франции вынесли приговор мужчине, который ударил Макрона-4

Вердикт суда может быть обжалован. Прокуратура требовала для подозреваемого 1,5 года лишения свободы.

4 месяца тюрьмы и 14 – условного срока. Во Франции вынесли приговор мужчине, который ударил Макрона-7

Скандальный инцидент произошел в ходе поездки Эммануэля Макрона в департамент Дром. Французский лидер подошел к местным жителям, затем протянул руку одному из них. Мужчина, выкрикивая лозунг сторонников монархии, ответил ударом по щеке президента. Позже он заявил, что это решение было спонтанным.

# Скандал # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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