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МО России сообщило о 21 сбитом реактивном снаряде и 9 БПЛА в Белгородской области

11 мая 2024 08:20
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ВС РФ ночью ликвидировали 21 снаряд Vampire и 16 БПЛА в районе трех российских областей, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информировало, что ночью с 10 на 11 мая дежурные средства противовоздушной обороны осуществили уничтожение 21 реактивного снаряда и 9 БЛА в небе над территорией Белгородской области, а также 7 БЛА в районе Курской и Волгоградской областей. Сообщается, что для атак по объектам, расположенным на территории Российской Федерации, ВС Украины применили  реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire и беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

# Международная политика

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