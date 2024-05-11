МО России сообщило о 21 сбитом реактивном снаряде и 9 БПЛА в Белгородской области

ВС РФ ночью ликвидировали 21 снаряд Vampire и 16 БПЛА в районе трех российских областей, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информировало, что ночью с 10 на 11 мая дежурные средства противовоздушной обороны осуществили уничтожение 21 реактивного снаряда и 9 БЛА в небе над территорией Белгородской области, а также 7 БЛА в районе Курской и Волгоградской областей. Сообщается, что для атак по объектам, расположенным на территории Российской Федерации, ВС Украины применили реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire и беспилотные летательные аппараты самолетного типа.