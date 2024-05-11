Welt: Евросоюз утвердил черновик соглашения по гарантиям для Украины

Проект соглашения по предоставлению Киеву гарантий безопасности подписан ЕС, пишет РИА Новости со ссылкой на Welt.

Согласно документу, исключен вариант, при котором военнослужащие ЕС будут принимать прямое участие на стороне ВС Украины в боевых действиях.

В материалах немецкого издания указано, что если произойдет атака на Украину, то Киев сможет получить консультацию касательно его нужд в течение 24 часов после происшедшего. Указано, что подлежащие обсуждению гарантии затрагивают политическую, военную и экономическую помощь Киеву. Их действие продлится до тех пор, пока Киев не станет членом Евросоюза и Альянса.