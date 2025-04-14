За сутки украинские войска восемь раз нанесли удары по российским объектам энергетики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Удары пришлись на пять регионов: Белгородской, Брянской, Курской, Курской и Запорожской областей и ЛНР. В итоге атаки оставили без света тысячи жителей.
Вопреки российско-американским соглашениям о прекращении ударов по энергетическим объектам на 30 дней, Киев по-прежнему нарушает договоренности.
Ранее была достигнута договоренность о разработке механизма по запрету подобных атак, однако украинские Вооруженные силы Украины продолжают односторонние действия.