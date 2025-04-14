МО РФ: за сутки ВСУ восемь раз ударили по энергообъектами РФ

За сутки украинские войска восемь раз нанесли удары по российским объектам энергетики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Удары пришлись на пять регионов: Белгородской, Брянской, Курской, Курской и Запорожской областей и ЛНР. В итоге атаки оставили без света тысячи жителей.