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МО РФ: российские войска взяли под свой контроль Угледар

03 октября 2024 15:24
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По сообщению Минобороны РФ, российскими военными был взят под контроль Угледар в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.

Это последний крупный оплот ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь войска РФ могут продвигаться на Великую Новоселку и Курахово, а также обеспечили контроль над шоссе Донецк — Мариуполь. 

На здании администрации Угледара был установлен российский флаг, а ВСУ получили приказ отступить. В городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений, сообщает Минобороны РФ.

# Международная политика # Армия # Оружие и боеприпасы

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