МО РФ: российские войска взяли под свой контроль Угледар

По сообщению Минобороны РФ, российскими военными был взят под контроль Угледар в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.

Это последний крупный оплот ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь войска РФ могут продвигаться на Великую Новоселку и Курахово, а также обеспечили контроль над шоссе Донецк — Мариуполь.

На здании администрации Угледара был установлен российский флаг, а ВСУ получили приказ отступить. В городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений, сообщает Минобороны РФ.