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МИД Польши призвал страны ЕС лишить украинцев пособий

03 октября 2024 13:38
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В МИД Польши призвали страны Евросоюза лишить украинцев пособий. Цель ясна, в таком случае граждане вернуться на Родину, где будут платить налоги и воевать в ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Польши призвал страны ЕС лишить украинцев пособий-2

В первую очередь это должно касаться мужчин призывного возраста, отметил глава внешнеполитического ведомства Польши. По его словам, это отличный способ, чтобы улучшить ситуацию с мобилизацией, ведь добровольцев в Украине немного. Как отметил Сикорский, эту идею он уже обсуждал с министром финансов ФРГ. Однако поддержал ли Берлин инициативу, пока не известно. 

А вот Киев ее всецело одобряет. В украинском МИД заявляют, что пришло время поднять вопрос о том, чтобы ЕС нашел программы по возвращению украинцев домой.

# Международная политика

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