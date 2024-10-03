МИД Польши призвал страны ЕС лишить украинцев пособий

В МИД Польши призвали страны Евросоюза лишить украинцев пособий. Цель ясна, в таком случае граждане вернуться на Родину, где будут платить налоги и воевать в ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь это должно касаться мужчин призывного возраста, отметил глава внешнеполитического ведомства Польши. По его словам, это отличный способ, чтобы улучшить ситуацию с мобилизацией, ведь добровольцев в Украине немного. Как отметил Сикорский, эту идею он уже обсуждал с министром финансов ФРГ. Однако поддержал ли Берлин инициативу, пока не известно.

А вот Киев ее всецело одобряет. В украинском МИД заявляют, что пришло время поднять вопрос о том, чтобы ЕС нашел программы по возвращению украинцев домой.