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МО РФ: летчики Су-25 нанесли удар ракетами по ВСУ в Курской области

09 августа 2024 11:27
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По данным Минобороны РФ, экипажи самолетов Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

После удара самолеты выполнили противоракетный маневр и возвратились на аэродром.

Пилот Су-25 Дмитрий сообщил, что противник понес большие потери в живой силе и технике. По докладам наводчика самолета, были уничтожены все цели.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа отряды ВСУ общей численностью до 1000 человек попытались овладеть территорией Курской области, однако их продвижение было остановлено.

# Международная политика

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