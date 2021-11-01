Заговори этот дождь, а то платье намокнет. Почему в Индонезии резко возник спрос на шаманов?

Новости Индонезии. В Индонезии возник ажиотажный спрос на людей редкой и от этого очень денежной профессии. А именно – на шаманов, разгоняющих дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это все очень серьезно.
Новости Индонезии. В Индонезии возник ажиотажный спрос на людей редкой и от этого очень денежной профессии. А именно – на шаманов, разгоняющих дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это все очень серьезно.
В стране отменили многие коронавирусные ограничения, и истосковавшиеся по общению жители на радостях стали организовывать всякого рода массовые мероприятия на свежем воздухе. Например, свадьбы. А чтобы все прошло на высшем уровне, надо быть уверенным, что праздник не подпортит дождь.
В стране, где идут внезапные муссонные ливни, опасения оправданы. Тут на помощь и приходят шаманы.
При помощи тайных знаний они очищают небо именно над местом, где происходит то или иное событие. Чем он сильнее, тем больше кусок голубого неба. Причем люди искренне верят в силу шаманов и весьма серьезно относятся к их выбору. Чтобы заполучить самого могущественного, не жалеют никаких денег.