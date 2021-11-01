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Заговори этот дождь, а то платье намокнет. Почему в Индонезии резко возник спрос на шаманов?

01 ноября 2021 12:46
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Новости Индонезии. В Индонезии возник ажиотажный спрос на людей редкой и от этого очень денежной профессии. А именно – на шаманов, разгоняющих дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это все очень серьезно.  

Заговори этот дождь, а то платье намокнет. Почему в Индонезии резко возник спрос на шаманов?-1

В стране отменили многие коронавирусные ограничения, и истосковавшиеся по общению жители на радостях стали организовывать всякого рода массовые мероприятия на свежем воздухе. Например, свадьбы. А чтобы все прошло на высшем уровне, надо быть уверенным, что праздник не подпортит дождь.  

Заговори этот дождь, а то платье намокнет. Почему в Индонезии резко возник спрос на шаманов?-4

В стране, где идут внезапные муссонные ливни, опасения оправданы. Тут на помощь и приходят шаманы.  

Заговори этот дождь, а то платье намокнет. Почему в Индонезии резко возник спрос на шаманов?-7

При помощи тайных знаний они очищают небо именно над местом, где происходит то или иное событие. Чем он сильнее, тем больше кусок голубого неба. Причем люди искренне верят в силу шаманов и весьма серьезно относятся к их выбору. Чтобы заполучить самого могущественного, не жалеют никаких денег.  

# Праздники # Фотофакт

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