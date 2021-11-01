Заговори этот дождь, а то платье намокнет. Почему в Индонезии резко возник спрос на шаманов?

Новости Индонезии. В Индонезии возник ажиотажный спрос на людей редкой и от этого очень денежной профессии. А именно – на шаманов, разгоняющих дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это все очень серьезно.

В стране отменили многие коронавирусные ограничения, и истосковавшиеся по общению жители на радостях стали организовывать всякого рода массовые мероприятия на свежем воздухе. Например, свадьбы. А чтобы все прошло на высшем уровне, надо быть уверенным, что праздник не подпортит дождь.

В стране, где идут внезапные муссонные ливни, опасения оправданы. Тут на помощь и приходят шаманы.