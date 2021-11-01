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В Ленинградской области произошёл взрыв в жилой многоэтажке

01 ноября 2021 12:01
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Новости России. В Ленинградской области прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Ленинградской области произошёл взрыв в жилой многоэтажке-1

ЧП произошло рано утром, после чего вспыхнул пожар. Из подъезда эвакуировали 30 жильцов. Что взорвалось в квартире – пока не сообщается, специалисты сказали, что происшествие не связано с утечкой газа.  

# Взрыв # Фотофакт

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