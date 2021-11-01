В Ленинградской области произошёл взрыв в жилой многоэтажке

Новости России. В Ленинградской области прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло рано утром, после чего вспыхнул пожар. Из подъезда эвакуировали 30 жильцов. Что взорвалось в квартире – пока не сообщается, специалисты сказали, что происшествие не связано с утечкой газа.