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В Киеве растут очереди на вакцинацию, люди дерутся за укол

01 ноября 2021 10:42
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Новости Украины. В Украине из-за перехода большинства областей в красную зону резко увеличилось количество людей, желающих сделать прививку от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Киеве растут очереди на вакцинацию, люди дерутся за укол-1

В Киеве перед пунктом вакцинации скопилось столько людей, что за место в очереди началась ожесточенная борьба. Право сделать заветный укол в украинской столице дается потом и кровью. И это не образное выражение. Дело доходит даже до драк. Лишь бы не попасть под ограничения.  

В Киеве растут очереди на вакцинацию, люди дерутся за укол-4

С 1 ноября Киев перешел в красную зону по коронавирусу. В транспорт, магазины, кафе и любые общественные места пускают только с ПЦР-тестом или сертификатом о прививке.  

# Вакцинация

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