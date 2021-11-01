В Киеве растут очереди на вакцинацию, люди дерутся за укол

Новости Украины. В Украине из-за перехода большинства областей в красную зону резко увеличилось количество людей, желающих сделать прививку от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Украине из-за перехода большинства областей в красную зону резко увеличилось количество людей, желающих сделать прививку от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Киеве перед пунктом вакцинации скопилось столько людей, что за место в очереди началась ожесточенная борьба. Право сделать заветный укол в украинской столице дается потом и кровью. И это не образное выражение. Дело доходит даже до драк. Лишь бы не попасть под ограничения.
С 1 ноября Киев перешел в красную зону по коронавирусу. В транспорт, магазины, кафе и любые общественные места пускают только с ПЦР-тестом или сертификатом о прививке.