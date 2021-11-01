В Киеве растут очереди на вакцинацию, люди дерутся за укол

В Киеве перед пунктом вакцинации скопилось столько людей, что за место в очереди началась ожесточенная борьба. Право сделать заветный укол в украинской столице дается потом и кровью. И это не образное выражение. Дело доходит даже до драк. Лишь бы не попасть под ограничения.