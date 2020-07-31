Затонувшее судно и 4000 амфор с вином: в Греции открывается удивительная экскурсия

Новости Греции. Новое развлечение придумали в Греции: здесь впервые откроется для публики место древнего кораблекрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с начала следующей недели все желающие смогут увидеть затонувшее в 500-м году до нашей эры судно возле небольшого острова Перистера.

Корпус корабля практически полностью сгнил, на дне остались около 4 000 амфор с вином. Туристы смогут спуститься на глубину около 28 метров и исследовать это уникальное место.

За сохранностью подводного музея будут следить с помощью технологий компьютерного наблюдения.