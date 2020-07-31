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Затонувшее судно и 4000 амфор с вином: в Греции открывается удивительная экскурсия

31 июля 2020 09:23
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Новости Греции. Новое развлечение придумали в Греции: здесь впервые откроется для публики место древнего кораблекрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затонувшее судно и 4000 амфор с вином: в Греции открывается удивительная экскурсия-1

Уже с начала следующей недели все желающие смогут увидеть затонувшее в 500-м году до нашей эры судно возле небольшого острова Перистера.

Затонувшее судно и 4000 амфор с вином: в Греции открывается удивительная экскурсия-4

Корпус корабля практически полностью сгнил, на дне остались около 4 000 амфор с вином. Туристы смогут спуститься на глубину около 28 метров и исследовать это уникальное место.

Затонувшее судно и 4000 амфор с вином: в Греции открывается удивительная экскурсия-7

За сохранностью подводного музея будут следить с помощью технологий компьютерного наблюдения.

Затонувшее судно и 4000 амфор с вином: в Греции открывается удивительная экскурсия-10

Специальные подводные камеры мгновенно оповестят администраторов о каком-либо нарушении, в том числе ночью. При этом система может отличить, проплывает рыба, какое-либо устройство или человек.

# Туризм # Фотофакт

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