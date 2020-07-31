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Из-за лесных пожаров во Франции десятки человек покинули свои дома

31 июля 2020 08:40
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Новости Франции. Юго-запад Франции охвачен лесными пожарами: в результате возгорания в городе Англе пострадали пять человек. Люди отравились дымом и сейчас находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за лесных пожаров во Франции десятки человек покинули свои дома-1

Пламя распространилось на более чем 100 гектаров. Сгорели минимум шесть домов.

Из-за лесных пожаров во Франции десятки человек покинули свои дома-4

Десятки жителей вынуждены покинуть свои дома. В борьбе со стихией задействованы 150 человек, спецтехника и авиация.

Из-за лесных пожаров во Франции десятки человек покинули свои дома-7

Ситуацию усугубляют сильный ветер и жара. Последние несколько дней в южной и центральной частях страны установилась аномальная температура воздуха. Столбики термометра достигают отметки 40ºС. 

# Пожар # Фотофакт

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