Из-за лесных пожаров во Франции десятки человек покинули свои дома

Новости Франции. Юго-запад Франции охвачен лесными пожарами: в результате возгорания в городе Англе пострадали пять человек. Люди отравились дымом и сейчас находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя распространилось на более чем 100 гектаров. Сгорели минимум шесть домов.

Десятки жителей вынуждены покинуть свои дома. В борьбе со стихией задействованы 150 человек, спецтехника и авиация.