Стало известно, почему погибли слоны в Ботсване

Новости Ботсваны. После ряда тестов специалисты пришли к выводу, что животные не скончались от инфекции, вызванной микроорганизмами, как предполагалось ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исключена версия о браконьерстве и сибирской язве. Возможной причиной их гибели теперь называют природные токсины, которые могли распространиться в окружающей среде, например, в местных водоемах.