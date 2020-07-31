Стало известно, почему погибли слоны в Ботсване

Новости Ботсваны. После ряда тестов специалисты пришли к выводу, что животные не скончались от инфекции, вызванной микроорганизмами, как предполагалось ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ботсваны. После ряда тестов специалисты пришли к выводу, что животные не скончались от инфекции, вызванной микроорганизмами, как предполагалось ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исключена версия о браконьерстве и сибирской язве. Возможной причиной их гибели теперь называют природные токсины, которые могли распространиться в окружающей среде, например, в местных водоемах.
Расследованием этих инцидентов занимаются лаборатории трех стран – Канады, ЮАР и Зимбабве. Почти за три месяца в южной части Африки обнаружено 280 мертвых слонов.