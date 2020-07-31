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Стало известно, почему погибли слоны в Ботсване

31 июля 2020 08:52
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Новости Ботсваны. После ряда тестов специалисты пришли к выводу, что животные не скончались от инфекции, вызванной микроорганизмами, как предполагалось ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, почему погибли слоны в Ботсване-1

Исключена версия о браконьерстве и сибирской язве. Возможной причиной их гибели теперь называют природные токсины, которые могли распространиться в окружающей среде, например, в местных водоемах.

Стало известно, почему погибли слоны в Ботсване-4

Расследованием этих инцидентов занимаются лаборатории трех стран – Канады, ЮАР и Зимбабве. Почти за три месяца в южной части Африки обнаружено 280 мертвых слонов.

# Дикие животные # Фотофакт

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