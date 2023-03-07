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Литва и Германия усилят восточное направление НАТО

07 марта 2023 16:42
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Быть готовыми в любой момент стать на защиту суверенитета и в случае необходимости дать отпор агрессорам. Обстановка на внешних контурах Беларуси остается напряженной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сопредельные страны продолжают стягивать военный контингент НАТО к нашим рубежам. Так, Литва и Германия договорились усилить восточный фланг Североатлантического альянса. Об этом сообщил министр обороны Литвы. А это значит, что дополнительные системы ПВО и истребители появятся у наших северо-западных границ.

Литва и Германия усилят восточное направление НАТО-1

Анушаускас заявил, что географическое положение стран Балтии требует присутствия союзников в регионе. Поэтому принято решение укрепить противовоздушную оборону на восточном направлении. Кроме того, Литва планирует увеличить интенсивность военных учений, рассчитывая на постоянное присутствие хотя бы одного немецкого батальона в стране. В Литве всегда должны быть готовы к пребыванию сил НАТО в прибалтийском регионе, отметил Анушаускас.

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# НАТО # Арвидас Анушаускас # Фотофакт

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