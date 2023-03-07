Литва и Германия усилят восточное направление НАТО

Быть готовыми в любой момент стать на защиту суверенитета и в случае необходимости дать отпор агрессорам. Обстановка на внешних контурах Беларуси остается напряженной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сопредельные страны продолжают стягивать военный контингент НАТО к нашим рубежам. Так, Литва и Германия договорились усилить восточный фланг Североатлантического альянса. Об этом сообщил министр обороны Литвы. А это значит, что дополнительные системы ПВО и истребители появятся у наших северо-западных границ.