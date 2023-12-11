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МИСИ: число региональных конфликтов в мире достигло максимума за 30 лет

11 декабря 2023 12:21
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Число региональных конфликтов в мире достигло максимума за 30 лет. В 2023 году произошло 183 противостояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИСИ: число региональных конфликтов в мире достигло максимума за 30 лет-1

Об этом сообщают аналитики Международного института стратегических исследований. Они подсчитали столкновения исключительно на региональном уровне, не включающие в себя конфронтацию сверхдержав. При этом количество погибших, по сравнению с 2022-м, увеличилось на 14 %, а количество случаев насилия – на 28 %. Эксперты отмечают, что интенсивность конфликтов на планете растет с каждым годом.

# Статистика # Фотофакт

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