МИСИ: число региональных конфликтов в мире достигло максимума за 30 лет

Число региональных конфликтов в мире достигло максимума за 30 лет. В 2023 году произошло 183 противостояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщают аналитики Международного института стратегических исследований. Они подсчитали столкновения исключительно на региональном уровне, не включающие в себя конфронтацию сверхдержав. При этом количество погибших, по сравнению с 2022-м, увеличилось на 14 %, а количество случаев насилия – на 28 %. Эксперты отмечают, что интенсивность конфликтов на планете растет с каждым годом.