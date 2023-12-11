Прямой эфир

Блинкен обозначил для Израиля срок завершения операции в Газе

11 декабря 2023 12:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США уведомили Израиль о необходимости закончить военную операцию в секторе Газа до наступления нового года. Об этом пишет The Economist, передает ТАСС.

Сообщение об этом израильской стороне было передано госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном в ходе его визита в Израиль.

The Economist отмечает, что, хотя график окончания операции по борьбе с ХАМАС не обнародован, у Израиля, скорее всего, осталось всего несколько недель до сокращения военной помощи со стороны его основного союзника.

Если США потребуют прекращения бомбардировок в начале будущего года, Израиль, вероятно, продолжит операцию, но с меньшей интенсивностью.  В таком случае ХАМАС, скорее всего, сохранит свой контроль над частью Газы.

# Международная политика # Джо Байден # Энтони Блинкен

Другие новости рубрики

Все новости
Финские пограничники попросили суд продлить срок задержания гражданина РФ Тордена
11 декабря 2023 11:51

Финские пограничники попросили суд продлить срок задержания гражданина РФ Тордена

Премьер Польши: ЕС должен отказаться от централизации ради своего выживания
11 декабря 2023 11:31

Премьер Польши: ЕС должен отказаться от централизации ради своего выживания

Кулеба: ради членства в ЕС Украина попрыгает и спляшет при необходимости
11 декабря 2023 11:18

Кулеба: ради членства в ЕС Украина попрыгает и спляшет при необходимости