Премьер Польши: ЕС должен отказаться от централизации ради своего выживания

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, обращаясь к парламенту, сказал, что ЕС ради своего выживания необходимо отвергнуть централизацию. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что страна не согласна на уменьшение своих национальных полномочий.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Европейский парламент собирается перевести полномочия в сфере оборонной политики под юрисдикцию ЕС, что встретило возражения со стороны Варшавы.

Критику в Польше вызвало и заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ЕС не должен допускать блокирования решений отдельными членами.