Финские пограничники попросили суд продлить срок задержания гражданина РФ Тордена

Воислав Торден (известный как Ян Петровский), российский гражданин, которого Киев хотел экстрадировать, был заключен под стражу финскими пограничниками. Финская сторона обратилась в районный суд с просьбой продлить срок его задержания. Об этом пишет РИА Новости.

Хотя финский Верховный суд отклонил запрос Украины об экстрадиции Тордена и вынес решение о том, чтобы его освободить, он был сразу же задержан Пограничной охраной Финляндии после освобождения.

Финская Пограничная служба заявила, что разрешение на проживание Тордена будет аннулировано и он будет выдворен из страны с запретом на въезд.

Торден был задержан 20 июля в Финляндии и переведен в тюрьму 23 августа после запроса Украины о его экстрадиции. Он является одним из лидеров разведывательной группы «Русич», которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах на стороне ДНР и ЛНР.