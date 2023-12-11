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Финские пограничники попросили суд продлить срок задержания гражданина РФ Тордена

11 декабря 2023 11:51
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Воислав Торден (известный как Ян Петровский), российский гражданин, которого Киев хотел экстрадировать, был заключен под стражу финскими пограничниками. Финская сторона обратилась в районный суд с просьбой продлить срок его задержания. Об этом пишет РИА Новости.

Хотя финский Верховный суд отклонил запрос Украины об экстрадиции Тордена и вынес решение о том, чтобы его освободить, он был сразу же задержан Пограничной охраной Финляндии после освобождения.

Финская Пограничная служба заявила, что разрешение на проживание Тордена будет аннулировано и он будет выдворен из страны с запретом на въезд. 
Торден был задержан 20 июля в Финляндии и переведен в тюрьму 23 августа после запроса Украины о его экстрадиции. Он является одним из лидеров разведывательной  группы «Русич», которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах на стороне ДНР и ЛНР.

# Международная политика # Ян Петровский

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