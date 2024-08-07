Спортсмены продолжают сталкиваться с проблемами на Олимпиаде в Париже
Олимпиада в Париже может запомниться атлетам не новыми достижениями, а отсутствием безопасности и ужасными условиями. Многие участники летних Игр стали жертвами воров. Так, у сборной Индонезии по бадминтону украли сумку, в которой было 53 тысячи евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегация обратилась к местным полицейским, однако выйти на преступника не удалось. И это не единичный случай. Вчера, 6 августа, в Париже неизвестный обокрал замминистра спорта Южного Судана. В пропавшей сумке находились 25 тысяч долларов и драгоценности. Но проблемы организаторов на этом не заканчиваются.
В ходе соревнований триатлонисты подхватили в Сене кишечную инфекцию. Теперь к пострадавшим бельгийцам, канадцам, казахстанцам и швейцарцам прибавились представители Новой Зеландии. У двух спортсменов выявили симптомы кишечной палочки после индивидуального заплыва в реке. В итоге это повлияло на подготовку к смешанной эстафете, из-за болезненного состояния сборная страны финишировала последней из тех команд, кто сумел дойти до конца.