Спортсмены продолжают сталкиваться с проблемами на Олимпиаде в Париже

Олимпиада в Париже может запомниться атлетам не новыми достижениями, а отсутствием безопасности и ужасными условиями. Многие участники летних Игр стали жертвами воров. Так, у сборной Индонезии по бадминтону украли сумку, в которой было 53 тысячи евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация обратилась к местным полицейским, однако выйти на преступника не удалось. И это не единичный случай. Вчера, 6 августа, в Париже неизвестный обокрал замминистра спорта Южного Судана. В пропавшей сумке находились 25 тысяч долларов и драгоценности. Но проблемы организаторов на этом не заканчиваются.