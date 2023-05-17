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Венгрия может выйти из Европейского союза

17 мая 2023 07:52
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Венгрия на грани выхода из ЕС. Это показал опрос, проведенный исследовательским институтом Евросоюза. Как выяснилось, поддержка Европейского союза жителями страны снизилась на 12 %. Это самое резкое падение симпатий среди 27 членов союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Венгрия может выйти из Европейского союза-1

На этом фоне, который подогревается нежеланием Брюсселя отдавать Будапешту причитающиеся ему более 28 миллиардов евро, в правительстве страны возобновились разговоры о возможности пойти по пути Британии, которая в свое время объявила о Брекзите. И это стремление поддерживает большинство венгров, недовольных попытками ЕС вмешаться в их жизнь и привнести в нее «современные западные ценности».  

# Европейский союз # Новости Венгрии # Фотофакт

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