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В Латвии оппозиционные партии готовятся провести массовую антиправительственную акцию

17 мая 2023 07:49
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Новости Латвии. Оппозиционные партии Латвии готовятся провести в Риге массовую антиправительственную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Латвии оппозиционные партии готовятся провести массовую антиправительственную акцию-1

Планируется, что она состоится в ближайшие дни. И, по словам организаторов, в ней могут принять участие 10 тысяч человек. Основная цель – призвать Кабмин уйти в отставку. По мнению оппозиции, его деятельность и принимаемые решения загнали Латвию в долги, экономика падает, народ вымирает, а молодежь бежит из страны. В этих условиях люди вынуждены бороться за выживание.  

# Акции протеста # Новости Латвии # Фотофакт

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