В Латвии оппозиционные партии готовятся провести массовую антиправительственную акцию

Планируется, что она состоится в ближайшие дни. И, по словам организаторов, в ней могут принять участие 10 тысяч человек. Основная цель – призвать Кабмин уйти в отставку. По мнению оппозиции, его деятельность и принимаемые решения загнали Латвию в долги, экономика падает, народ вымирает, а молодежь бежит из страны. В этих условиях люди вынуждены бороться за выживание.