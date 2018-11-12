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В Лондоне пьяный водитель автобуса протаранил остановку

12 ноября 2018 09:01
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Новости Великобритании. Крупное ДТП произошло в центре Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсовый автобус столкнулся с легковым авто и еще одним автобусом, после чего въехал в остановку общественного транспорта.

В Лондоне пьяный водитель автобуса протаранил остановку-1

В результате инцидента пострадали два десятка человек. Одна девушка госпитализирована в критическом состоянии.

Водитель транспортного средства задержан. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

В Лондоне пьяный водитель автобуса протаранил остановку-4

# Авария # Фотофакт

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