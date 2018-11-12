В Лондоне пьяный водитель автобуса протаранил остановку

Новости Великобритании. Крупное ДТП произошло в центре Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсовый автобус столкнулся с легковым авто и еще одним автобусом, после чего въехал в остановку общественного транспорта.
Новости Великобритании. Крупное ДТП произошло в центре Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсовый автобус столкнулся с легковым авто и еще одним автобусом, после чего въехал в остановку общественного транспорта.
В результате инцидента пострадали два десятка человек. Одна девушка госпитализирована в критическом состоянии.
Водитель транспортного средства задержан. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.