Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей? Надежда Сасс, ведущая:

Мировое правительство – миф или реальность? Как Сорос и другие международные олигархи создают новое общество и новых людей?

Сейчас то, что еще совсем недавно было абсолютно немыслимо, становится по воле именно этого правительства вопреки национальным интересам этих стран реальностью.

У них есть глобальные амбиции, они хотят разрушить своих геополитических противников. Надежда Сасс:

Это все ради денег?

Это ради власти. Власти безраздельной, бесконтрольной.

Если вы увидите, что лидера ломают, значит он точно работает над тем, чтобы защитить национальные интересы и суверенитет своего государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сорос первый приехал, деньги привез: на историческую правду, на учебники и так далее. Я ему честно и искренне сказал: господин Сорос (как сейчас помню эту встречу), вы больше к нам не приезжайте, я не буду проводить эту политику.

Если вы против них, то вы закрыты, вы националистичны, вы не на стороне толерантных людей.

Традиционные ценности – это мы. Не биомасса, а мы, люди, способные мыслить, анализировать, получать хорошее образование и способные воспитывать своих детей в традиционных семьях. И они, где все стало оно.

Мы видим, что Америка не воспринимает это, такую позицию, но парадокс заключается в том, что они ничего уже не смогут сделать.