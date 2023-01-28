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Мировое правительство – миф или реальность? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

28 января 2023 13:10
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей? 

Надежда Сасс, ведущая:  
Мировое правительство – миф или реальность? Как Сорос и другие международные олигархи создают новое общество и новых людей?

Мировое правительство – миф или реальность? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-1

Сейчас то, что еще совсем недавно было абсолютно немыслимо, становится по воле именно этого правительства вопреки национальным интересам этих стран реальностью.

Мировое правительство – миф или реальность? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

У них есть глобальные амбиции, они хотят разрушить своих геополитических противников.

Надежда Сасс:
Это все ради денег?

Мировое правительство – миф или реальность? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-7

Это ради власти. Власти безраздельной, бесконтрольной.

Мировое правительство – миф или реальность? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Если вы увидите, что лидера ломают, значит он точно работает над тем, чтобы защитить национальные интересы и суверенитет своего государства.

Мировое правительство – миф или реальность? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сорос первый приехал, деньги привез: на историческую правду, на учебники и так далее. Я ему честно и искренне сказал: господин Сорос (как сейчас помню эту встречу), вы больше к нам не приезжайте, я не буду проводить эту политику.

Мировое правительство – миф или реальность? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-16

Если вы против них, то вы закрыты, вы националистичны, вы не на стороне толерантных людей.

Мировое правительство – миф или реальность? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-19

Традиционные ценности – это мы. Не биомасса, а мы, люди, способные мыслить, анализировать, получать хорошее образование и способные воспитывать своих детей в традиционных семьях. И они, где все стало оно.

Мировое правительство – миф или реальность? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-22

Мы видим, что Америка не воспринимает это, такую позицию, но парадокс заключается в том, что они ничего уже не смогут сделать.

Мировое правительство – миф или реальность? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-25

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 29 января, в 21:00.

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# Международная политика # Джордж Сорос # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Ольга Шпилевская # Фотофакт

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