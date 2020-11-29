Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе

И снова к разностороннему визиту Лаврова. Одной из тем, которую точно обсуждали с главой нашего государства, стал конфликт в Нагорном Карабахе. Александр Лукашенко отметил вклад России в урегулирование очага военного противостояния, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Российские миротворцы на 23 наблюдательных постах проводят круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима в северной и южной зонах ответственности.

К этому моменту домой вернулось уже свыше 21 тысячи жителей, которые ранее вынужденно покинули свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий.

Евгений Поболовец, СТВ:

Тем временем после прекращения огня на территории Нагорного Карабаха и введения на его границы российских миротворцев очнулась Франция.

Евгений Поболовец:

Ее сенат потребовал от правительства признать Республику Нагорный Карабах и осудил «агрессию Азербайджана». Самостоятельно, без оглядки на ООН. Как это понимать? Как попытку снова разжечь только что потушенный конфликт?

Евгений Поболовец:

При этом в самой Франции есть проблемы, которые никто, видимо, и не собирается решать. На неделе местная полиция разогнала лагерь мигрантов, который стихийно вырос на площади Республики в Париже. Применяли слезоточивый газ.

Евгений Поболовец:

Макрон никак этому не противится. Как не беспокоят его и 800 человек, которые оказались вдруг бездомными из-за уничтожения полицией лагеря беженцев в Сен-Дени. А ведь на дворе почти зима.