Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе
И снова к разностороннему визиту Лаврова. Одной из тем, которую точно обсуждали с главой нашего государства, стал конфликт в Нагорном Карабахе. Александр Лукашенко отметил вклад России в урегулирование очага военного противостояния, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Российские миротворцы на 23 наблюдательных постах проводят круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима в северной и южной зонах ответственности.
К этому моменту домой вернулось уже свыше 21 тысячи жителей, которые ранее вынужденно покинули свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий.
Евгений Поболовец, СТВ:
Тем временем после прекращения огня на территории Нагорного Карабаха и введения на его границы российских миротворцев очнулась Франция.
Евгений Поболовец:
Ее сенат потребовал от правительства признать Республику Нагорный Карабах и осудил «агрессию Азербайджана». Самостоятельно, без оглядки на ООН. Как это понимать? Как попытку снова разжечь только что потушенный конфликт?
Евгений Поболовец:
При этом в самой Франции есть проблемы, которые никто, видимо, и не собирается решать. На неделе местная полиция разогнала лагерь мигрантов, который стихийно вырос на площади Республики в Париже. Применяли слезоточивый газ.
Евгений Поболовец:
Макрон никак этому не противится. Как не беспокоят его и 800 человек, которые оказались вдруг бездомными из-за уничтожения полицией лагеря беженцев в Сен-Дени. А ведь на дворе почти зима.
Только в Париже не менее 46 тысяч человек. Митинги прошли в 70 городах Франции – здесь подробнее.