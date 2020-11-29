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Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе

29 ноября 2020 16:57
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И снова к разностороннему визиту Лаврова. Одной из тем, которую точно обсуждали с главой нашего государства, стал конфликт в Нагорном Карабахе. Александр Лукашенко отметил вклад России в урегулирование очага военного противостояния, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе-1

Российские миротворцы на 23 наблюдательных постах проводят круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима в северной и южной зонах ответственности.

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе-4

К этому моменту домой вернулось уже свыше 21 тысячи жителей, которые ранее вынужденно покинули свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий.

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе-7

Евгений Поболовец, СТВ:
Тем временем после прекращения огня на территории Нагорного Карабаха и введения на его границы российских миротворцев очнулась Франция.

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе-10

Евгений Поболовец:
Ее сенат потребовал от правительства признать Республику Нагорный Карабах и осудил «агрессию Азербайджана». Самостоятельно, без оглядки на ООН. Как это понимать? Как попытку снова разжечь только что потушенный конфликт?

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе-13

Евгений Поболовец:
При этом в самой Франции есть проблемы, которые никто, видимо, и не собирается решать. На неделе местная полиция разогнала лагерь мигрантов, который стихийно вырос на площади Республики в Париже. Применяли слезоточивый газ.

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе-16

Евгений Поболовец:
Макрон никак этому не противится. Как не беспокоят его и 800 человек, которые оказались вдруг бездомными из-за уничтожения полицией лагеря беженцев в Сен-Дени. А ведь на дворе почти зима.

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе-19

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Александр Лукашенко # Эммануэль Макрон # Евгений Поболовец # Фотофакт

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