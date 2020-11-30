Миллиард долларов на борьбу с коронавирусом. Как в Токио готовятся к Олимпийским играм?

Новости Японии. На борьбу с коронавирусом при подготовке Олимпиады в Токио потратят почти миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средства направят на закупку дополнительного медицинского оборудования, а также организацию системы тестирования.