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Миллиард долларов на борьбу с коронавирусом. Как в Токио готовятся к Олимпийским играм?

30 ноября 2020 12:06
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Новости Японии. На борьбу с коронавирусом при подготовке Олимпиады в Токио потратят почти миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средства направят на закупку дополнительного медицинского оборудования, а также организацию системы тестирования.

Миллиард долларов на борьбу с коронавирусом. Как в Токио готовятся к Олимпийским играм?-1

Миллиард долларов на борьбу с коронавирусом. Как в Токио готовятся к Олимпийским играм?-3

Перенос летних Игр на фоне пандемии привел к существенным затратам. Из-за необходимости обслуживать и охранять олимпийские объекты принято решение дополнительно выделить еще почти два миллиарда долларов.

С названием «Токио-2020» Олимпийские игры состоятся 23 июля 2021 года.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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