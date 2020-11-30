Миллиард долларов на борьбу с коронавирусом. Как в Токио готовятся к Олимпийским играм?

Новости Японии. На борьбу с коронавирусом при подготовке Олимпиады в Токио потратят почти миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Средства направят на закупку дополнительного медицинского оборудования, а также организацию системы тестирования.
Перенос летних Игр на фоне пандемии привел к существенным затратам. Из-за необходимости обслуживать и охранять олимпийские объекты принято решение дополнительно выделить еще почти два миллиарда долларов.
С названием «Токио-2020» Олимпийские игры состоятся 23 июля 2021 года.