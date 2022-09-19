Новости Бразилии. Мир может столкнуться с кофейным кризисом. Запасы зерен в Бразилии приблизились к рекордно низкому уровню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Мир может столкнуться с кофейным кризисом. Запасы зерен в Бразилии приблизились к рекордно низкому уровню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В хранилищах может остаться до 7 миллионов мешков, в то время как стандартный объем составляет от 9 до 12 миллионов. Поэтому нынешних запасов не хватит даже при хорошем урожае в 2023 году.
По прогнозам крупнейшего в стране изготовителя арабики, в скором времени производство упадет на 11 %. Одна из главных причин – засуха. В стране уже давно не было дождей. А проблемы с поставками и дефицит крепкого напитка могут спровоцировать рост цен.
Отметим, Бразилия является крупнейшим производителем кофе в мире.