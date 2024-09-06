Минувший август установил абсолютный температурный рекорд

2024 год может стать самым жарким в истории наблюдений на планете. Минувший август установил абсолютный рекорд и попал в знаменитую Книгу Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявляют специалисты, жара в этом году не только постоянная, но и всеобъемлющая. Она затронула регионы по всему миру. Например, в Европе температура воздуха в августе поднялась почти на 2 градуса выше средних показателей. Аномальная погода пришла также в США, Мексику, Канаду, Китай, Австралию, восточную часть Антарктиды.

Отсутствие осадков и высокие температуры стали суровым испытанием для природы и ее обитателей. Полыхают леса, устилая дымом тысячи гектаров территории. Засуха обнажила и другие проблемы. В частности, дефицит воды. Высыхает даже Амазонка – самая полноводная река планеты. Кроме того, над рядом государств нависла угроза голода. Неплодородных территорий все больше, а урожайность, напротив, все меньше. Причем касается это не только бедных стран. Падение производства пшеницы и рапса ожидают, например, в Германии.