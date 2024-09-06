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Трамп прокомментировал слова Путина о поддержке РФ Харрис

06 сентября 2024 10:13
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Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил сомнение в том, как следует трактовать заявление президента РФ Владимира Путина о поддержке демократического кандидата Камалы Харрис. Об этом пишет РИА Новости.

Во время своего выступления на Восточном экономическом форуме Путин заявил, что Москва будет поддерживать Харрис, как и рекомендовал действующий президент Джо Байден. Также лидер РФ отметил, что у Харрис заразительный смех.

При этом Трамп признал, что не уверен, следует ли ему горячо поблагодарить Путина за поддержку Харрис или же воспринять это как оскорбление или одолжение.

Этот разговор произошел после того, как Белый дом рекомендовал России прекратить вмешательство в американские выборы. Выборы президента назначены на 5 ноября, Харрис будет представлять Демократическую партию, а Трамп – Республиканскую.

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Путин

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