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Politico: Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ

06 сентября 2024 10:48
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отклонил дипломатическую помощь со стороны России и ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Официальный французский представитель отметил, что Дуров отклонил консульскую защиту со стороны России, но при этом согласился держать посольство ОАЭ в курсе своей ситуации.

Предпринимателя задержали в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа, что привело к широкой критике. Во Франции Дурову предъявлено обвинение в десяти мелких и тяжких преступлениях, таких как причастность к эксплуатации онлайн-платформы для совершения незаконных сделок организованной группой.

В том случае, если он будет признан виновным, ему может грозить до десяти лет лишения свободы. 28 августа Дуров был выпущен под залог с условием внести 5 миллионов евро. В настоящий момент ему запрещено покидать Францию, и он должен являться в полицию дважды в неделю.

# Павел Дуров

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