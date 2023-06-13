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ВС России захватили немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley

13 июня 2023 10:03
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Российская армия захватила в бою немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Танк Leopard обладает характерной защитой башни для модели 2A6. Трофейные машины были найдены на Запорожском направлении, где орудуют подразделения группировки РФ «Восток». 

Министерство обороны России заявило, что часть захваченной боевой техники все еще остается в работоспособном состоянии, что указывает на то, что бегство членов экипажей украинской армии было быстрым. 

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал начало контратаки ВСУ, заметив, что благодаря смелости российских солдат и организованности войск, Киев не сумел реализовать свои цели ни на одном из фронтов боевых действий.
 

# Международная политика # Владимир Путин

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