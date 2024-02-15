Песков прокомментировал слухи западных СМИ о размещении РФ ядерного оружия в космосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что появившиеся в западных СМИ сведения о якобы существующих планах России по развертыванию в космосе ядерного оружия представляют собой уловку со стороны Белого дома. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Белый дом пытается использовать эти утверждения, чтобы заставить Конгресс голосовать за выделение средств. Заместитель президента США по национальной безопасности Джейк Салливан собирается провести брифинг для Конгресса, чтобы рассказать о якобы существующей угрозе для национальной безопасности.

Ранее ABC и The New York Times сообщали о возможных планах России по размещению ядерного оружия в космическом пространстве, но подчеркнули, что эти планы пока находятся на стадии разработки и не несут серьезной угрозы для США или их союзников в Европе.