Минобороны Греции случайно опубликовало фотографию с секретными военными объектами

Ведомство, которое должно заботиться о безопасности страны и делать все, чтобы обеспечить ее, опубликовало в сети секретные карты. На безобидной на первый взгляд фотографии изображен замминистра обороны, который рассматривает четко изображенные на них военные объекты. Но дело в том, что знать о них должен был только узкий круг людей. В Министерстве обороны быстро опомнились и фото отредактировали, но было поздно. Теперь о них знают сотни, если не тысячи людей. Распространение секретной карты уже вызвало резкую реакцию в социальных сетях и, как ожидается, может привести к серьезному политическому скандалу.