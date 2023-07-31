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Минобороны Греции случайно опубликовало фотографию с секретными военными объектами

31 июля 2023 17:03
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Новости Греции. В Греции разгорается большой скандал, который спровоцировало Министерство обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Греции случайно опубликовало фотографию с секретными военными объектами-1

Ведомство, которое должно заботиться о безопасности страны и делать все, чтобы обеспечить ее, опубликовало в сети секретные карты. На безобидной на первый взгляд фотографии изображен замминистра обороны, который рассматривает четко изображенные на них военные объекты. Но дело в том, что знать о них должен был только узкий круг людей. В Министерстве обороны быстро опомнились и фото отредактировали, но было поздно. Теперь о них знают сотни, если не тысячи людей. Распространение секретной карты уже вызвало резкую реакцию в социальных сетях и, как ожидается, может привести к серьезному политическому скандалу.

# Скандал # Новости Греции # Фотофакт

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