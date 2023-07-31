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Экс-советник Кучмы Соскин: Украине грозит революция из-за действий Зеленского

31 июля 2023 14:22
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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал предупреждение о возможном возникновении революции в Украине по причине насильственного призыва в Вооруженные силы и лишения свободы тех, кто не хочет служить по указке президента страны Зеленского, сообщает РИА Новости.

По мнению политолога, своими действиями лидер Украины ведет к тому, что государство превращается в концентрационный лагерь, где большое число людей становится узниками по политическим мотивам. Он предостерегает, что если киевский режим не сменит свою линию в отношении призыва в армию, то это может привести к серьезным последствиям.

Уже ранее Олег Соскин сообщал о вероятности гражданской войны, если президент Зеленский незаконно удержит власть в стране. С начала 2022 года Украина находится на военном положении, а президент подписал указ о всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался.

# Международная политика # Леонид Кучма # Владимир Зеленский

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