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В Челябинске мужчина удерживал девушку у себя дома 14 лет

31 июля 2023 15:17
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Мужчина в 2009 в поселке Смолино (Челябинск) под предлогом распития алкоголя привел к себе домой девушку, пишет РИА Новости.

Он удерживал ее в плену до июля 2023 года. Девушке удалось сбежать, когда мужчина был доставлен в медицинское учреждение после очередного обострения психического заболевания. В этом доме также были обнаружены останки неизвестной женщины. В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице под охраной милиции. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «похищение человека» и «убийство».

# Криминал

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