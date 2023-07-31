Прямой эфир

Главы оборонных ведомств Беларуси и Ирана обсудили военное сотрудничество и подписали меморандум

31 июля 2023 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Военное сотрудничество Беларуси и Ирана обсудили сегодня главы профильных ведомств двух стран. В эти дни Виктор Хренин находится с официальным визитом в исламской республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы оборонных ведомств Беларуси и Ирана обсудили военное сотрудничество и подписали меморандум-1

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, уделили внимание состоянию и перспективам развития взаимодействия в военной сфере. Глава белорусского оборонного ведомства отметил, что за годы беспрецедентного санкционного и политического давления со стороны Запада Иран смог построить сильное, независимое государство.

Главы оборонных ведомств Беларуси и Ирана обсудили военное сотрудничество и подписали меморандум-4

В этом наши страны похожи. Беларусь также четко и последовательно отстаивает свои суверенитет и независимость. Объединяет нас и стремление к установлению справедливого мироустройства, основанного на развитии многополярности и невмешательстве во внутренние дела. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Министерствами обороны Беларуси и Ирана о военном сотрудничестве, а также план двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.

# Беларусь-Иран # Виктор Хренин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Челябинске мужчина удерживал девушку у себя дома 14 лет
31 июля 2023 15:17

В Челябинске мужчина удерживал девушку у себя дома 14 лет

Экс-советник Кучмы Соскин: Украине грозит революция из-за действий Зеленского
31 июля 2023 14:22

Экс-советник Кучмы Соскин: Украине грозит революция из-за действий Зеленского

Курортный пляж в окрестностях Стамбула закрыт из-за 28 неразорвавшихся мин
31 июля 2023 14:18

Курортный пляж в окрестностях Стамбула закрыт из-за 28 неразорвавшихся мин