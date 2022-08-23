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В Аргентине «похоронили» зарплату. Протестующие прошлись по улицам с гробом

23 августа 2022 09:42
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Новости Аргентины. Низкая зарплата и высокий уровень бедности. В Аргентине продолжаются протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине «похоронили» зарплату. Протестующие прошлись по улицам с гробом-1

На этот раз местные жители устроили настоящие похороны. Протестующие пронесли по столичным улицам гроб, на котором было написано «зарплата». На фоне «Похоронного марша» Шопена состоялась прощальная церемония.

В Аргентине «похоронили» зарплату. Протестующие прошлись по улицам с гробом-4

Таким образом демонстранты хотели показать символическую смерть заработной платы в Аргентине, так как страна находится в состоянии затяжного экономического кризиса. В первую очередь протестующие недовольны растущей инфляцией. Сейчас она превышает 60 %.

В Аргентине «похоронили» зарплату. Протестующие прошлись по улицам с гробом-7

Поэтому, даже имея работу, люди не в состоянии прокормить семью из-за дорожающих продуктов. А более 40 % населения живут за чертой бедности.

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

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