В Аргентине «похоронили» зарплату. Протестующие прошлись по улицам с гробом

Новости Аргентины. Низкая зарплата и высокий уровень бедности. В Аргентине продолжаются протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз местные жители устроили настоящие похороны. Протестующие пронесли по столичным улицам гроб, на котором было написано «зарплата». На фоне «Похоронного марша» Шопена состоялась прощальная церемония.

Таким образом демонстранты хотели показать символическую смерть заработной платы в Аргентине, так как страна находится в состоянии затяжного экономического кризиса. В первую очередь протестующие недовольны растущей инфляцией. Сейчас она превышает 60 %.