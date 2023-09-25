Чествование нациста в парламенте Канады осудили Беларусь, Польша и Россия

Одной из первых на этот счет высказалась Беларусь. В пресс-службе МИДа нашей страны отметили, что глубоко оскорблены и возмущены кадрами чествования ветерана дивизии СС. В связи с этой ситуацией, Минск ждет официальных извинений от Канады. Вслед за Беларусью потребовали разъяснений и официальных извинений от Оттавы и другие страны. В том числе Россия, Польша и даже еврейская община в Канаде. При этом в парламенте страны уже попытались оправдаться. Мол, никто не знал о прошлом мужчины. Отметим, для Беларуси этот инцидент стал показательным, поскольку теперь неудивительно, что все запросы Минска к властям Канады о содействии в расследовании уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период остаются без ответа.

МИД Беларуси прокомментировал приглашение нациста в парламент Канады.