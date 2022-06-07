Министра в Доминикане убили в собственном кабинете

Новости Доминиканы. В Доминиканской Республике убили министра окружающей среды и природных ресурсов. Он был застрелен в своем рабочем кабинете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемый задержан, им оказался близкий друг чиновника. Он сам сдался властям и признался в убийстве. Но пока непонятно, что толкнуло его на преступление. Это сейчас пытается выяснить полиция. Президент Доминиканской Республики объявил в стране трехдневный траур.