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Министра в Доминикане убили в собственном кабинете

07 июня 2022 09:37
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Новости Доминиканы. В Доминиканской Республике убили министра окружающей среды и природных ресурсов. Он был застрелен в своем рабочем кабинете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министра в Доминикане убили в собственном кабинете-1

Подозреваемый задержан, им оказался близкий друг чиновника. Он сам сдался властям и признался в убийстве. Но пока непонятно, что толкнуло его на преступление. Это сейчас пытается выяснить полиция. Президент Доминиканской Республики объявил в стране трехдневный траур.  

# Убийство # Орландо Хорхе Мера # Луис Абинадер # Фотофакт

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